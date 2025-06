Дані та інформація про ціну ZYGO в реальному часі

Поточна ціна Zygo The Frog (ZYGO) сьогодні становить 0,001574 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна ZYGO у USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринку Zygo The Frog:

- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 35,68K USD

- Зміна ціни Zygo The Frog протягом дня – +0,25%

- Циркуляційна пропозиція – -- USD

Отримуйте оновлення цін ZYGO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZYGO.