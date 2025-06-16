Логотип Zygo The Frog

Курс Zygo The Frog (ZYGO)

USD

Графік ціни Zygo The Frog (ZYGO) в реальному часі

$0,001574
$0,001574$0,001574
+0,25%(1D)

Дані та інформація про ціну ZYGO в реальному часі

Поточна ціна Zygo The Frog (ZYGO) сьогодні становить 0,001574 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна ZYGO у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Zygo The Frog:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 35,68K USD
- Зміна ціни Zygo The Frog протягом дня – +0,25%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

Отримуйте оновлення цін ZYGO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZYGO.

Цінові показники ZYGOUSD

Відстежуйте зміни ціни на Zygo The Frog за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00000393+0,25%
30 днів$ +0,000874+124,85%
60 днів$ +0,000874+124,85%
90 днів$ +0,000874+124,85%
Зміна ціни Zygo The Frog сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ZYGO на $ +0,00000393 (+0,25%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Zygo The Frog за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,000874 (+124,85%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Zygo The Frog за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ZYGO змінився на $ +0,000874 (+124,85%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Zygo The Frog за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,000874 (+124,85%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну ZYGO

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Zygo The Frog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,001316
$ 0,001316$ 0,001316

$ 0,001716
$ 0,001716$ 0,001716

$ 0,006071
$ 0,006071$ 0,006071

-0,07%

+0,25%

-0,07%

Ринкова інформація ZYGO

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

--
----

$ 35,68K
$ 35,68K$ 35,68K

--
----

Що таке Zygo The Frog (ZYGO)

Zygo ─ маленьке пустотливе зелене жабеня, яке постійно потрапляє в халепу.

Проєкт Zygo The Frog доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Zygo The Frog. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ZYGO, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Zygo The Frog у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Zygo The Frog безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз курсу Zygo The Frog

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Zygo The Frog, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна ZYGO? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Zygo The Frog.

Історія ціни Zygo The Frog

Відстеження траєкторії ціни ZYGO надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії ZYGO. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Zygo The Frog.

Токеноміка Zygo The Frog (ZYGO)

Розуміння токеноміки Zygo The Frog (ZYGO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ZYGO зараз!

Як купити Zygo The Frog (ZYGO)

Шукаєте як купити Zygo The Frog? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Zygo The Frog на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ZYGO до місцевих валют

1 ZYGO до VND
41,41981
1 ZYGO до AUD
A$0,00239248
1 ZYGO до GBP
0,00114902
1 ZYGO до EUR
0,00135364
1 ZYGO до USD
$0,001574
1 ZYGO до MYR
RM0,00667376
1 ZYGO до TRY
0,06195264
1 ZYGO до JPY
¥0,2271282
1 ZYGO до RUB
0,12374788
1 ZYGO до INR
0,135364
1 ZYGO до IDR
Rp25,80327456
1 ZYGO до KRW
2,13857806
1 ZYGO до PHP
0,08874212
1 ZYGO до EGP
￡E.0,07910924
1 ZYGO до BRL
R$0,00867274
1 ZYGO до CAD
C$0,0021249
1 ZYGO до BDT
0,19240576
1 ZYGO до NGN
2,43275866
1 ZYGO до UAH
0,0653997
1 ZYGO до VES
Bs0,1574
1 ZYGO до PKR
Rs0,44537904
1 ZYGO до KZT
0,8067537
1 ZYGO до THB
฿0,05101334
1 ZYGO до TWD
NT$0,04633856
1 ZYGO до AED
د.إ0,00577658
1 ZYGO до CHF
Fr0,00127494
1 ZYGO до HKD
HK$0,01234016
1 ZYGO до MAD
.د.م0,0143234
1 ZYGO до MXN
$0,02978008

Ресурс Zygo The Frog

Щоб дізнатися більше про Zygo The Frog, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтZygo The Frog
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Zygo The Frog

Головні новини

Що таке IKA Crypto? Повний посібник по Zero Trust MPC Token

Цей всебічний посібник досліджує інноваційний підхід IKA до інтеграції блокчейнів, його унікальну технологію dWallet, токеноміку та реальні застосування. Чи є ви розробником, який шукає вдосконалені рішення інфраструктури, чи інвестором, зацікавленим у технології блокчейн наступного покоління, ця стаття надає суттєві відомості про те, як IKA трансформує майбутнє децентралізованих фінансів та крос-лінейних операцій.

June 16, 2025

Що таке AURA Coin? Повний посібник по вірусному культурному токену Solana

Цей комплексний посібник досліджує AURA (Aura on Solana), революційний культурний монета, яка перетворилася з ініціативи блокчейну розкішного бренду на один з найвірусніших мемекоїнів у мережі Solana. Чи цікавлять вас нещодавні вибухові 4800% зростання ціни, унікальна інтеграція в соціальні мережі або підлягаюча технологія, яка живить це культурне явище, ця стаття надає основні уявлення про екосистему монети AURA, токеноміку та майбутній потенціал у змінному ландшафті соціальних фінансів.

June 12, 2025

Що таке Go! SmartChain AI (GSMC)? Повний посібник по революції RealFi, що працює на штучному інтелекті

Цей всебічний посібник досліджує GSMC, вихідний газовий токен, що живить цю революційну екосистему, розглядаючи його унікальні особливості, реальні застосування та потенціал перетворити спосіб, яким ми взаємодіємо з цифровими та фізичними активами. Незалежно від того, чи є ви новаком у криптовалюті, який прагне зрозуміти блокчейн-рішення наступного покоління, чи досвідченим інвестором, що оцінює нові можливості, ця стаття надає важливі висновки щодо місії Go! SmartChain AI розблокувати ринок глобальних активів обсягом 400 трильйонів доларів через токенізацію, що керується штучним інтелектом, і децентралізовані фінанси.

June 12, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор

Сума

ZYGO
ZYGO
USD
USD

1 ZYGO = 0,001574 USD

Торгівля

ZYGOUSDT
$0,001574
$0,001574$0,001574
-1,26%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --