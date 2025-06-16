Що таке Zygo The Frog (ZYGO)

Zygo ─ маленьке пустотливе зелене жабеня, яке постійно потрапляє в халепу.

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Прогноз курсу Zygo The Frog

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Історія ціни Zygo The Frog

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Токеноміка Zygo The Frog (ZYGO)

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ZYGO до місцевих валют

1 ZYGO до VND ₫ 41,41981 1 ZYGO до AUD A$ 0,00239248 1 ZYGO до GBP ￡ 0,00114902 1 ZYGO до EUR € 0,00135364 1 ZYGO до USD $ 0,001574 1 ZYGO до MYR RM 0,00667376 1 ZYGO до TRY ₺ 0,06195264 1 ZYGO до JPY ¥ 0,2271282 1 ZYGO до RUB ₽ 0,12374788 1 ZYGO до INR ₹ 0,135364 1 ZYGO до IDR Rp 25,80327456 1 ZYGO до KRW ₩ 2,13857806 1 ZYGO до PHP ₱ 0,08874212 1 ZYGO до EGP ￡E. 0,07910924 1 ZYGO до BRL R$ 0,00867274 1 ZYGO до CAD C$ 0,0021249 1 ZYGO до BDT ৳ 0,19240576 1 ZYGO до NGN ₦ 2,43275866 1 ZYGO до UAH ₴ 0,0653997 1 ZYGO до VES Bs 0,1574 1 ZYGO до PKR Rs 0,44537904 1 ZYGO до KZT ₸ 0,8067537 1 ZYGO до THB ฿ 0,05101334 1 ZYGO до TWD NT$ 0,04633856 1 ZYGO до AED د.إ 0,00577658 1 ZYGO до CHF Fr 0,00127494 1 ZYGO до HKD HK$ 0,01234016 1 ZYGO до MAD .د.م 0,0143234 1 ZYGO до MXN $ 0,02978008

Ресурс Zygo The Frog

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