Токеноміка Zuzalu Inu (ZUZALU) Дізнайтеся ключову інформацію про Zuzalu Inu (ZUZALU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zuzalu Inu (ZUZALU) Zuzalu Inu — мемекоїн на Ethereum. Офіційний вебсайт: http://Zuzalu.lol Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xd1f17b7a6bff962659ed608bcd6d318bb5fbb249 Купити ZUZALU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zuzalu Inu (ZUZALU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zuzalu Inu (ZUZALU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 197,80K $ 197,80K $ 197,80K Історичний максимум: $ 0,02718 $ 0,02718 $ 0,02718 Історичний мінімум: $ 0,000003705666080972 $ 0,000003705666080972 $ 0,000003705666080972 Поточна ціна: $ 0,0001978 $ 0,0001978 $ 0,0001978 Дізнайтеся більше про ціну Zuzalu Inu (ZUZALU)

Токеноміка Zuzalu Inu (ZUZALU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zuzalu Inu (ZUZALU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZUZALU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZUZALU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZUZALU, досліджуйте ціну токена ZUZALU в реальному часі!

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