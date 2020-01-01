Токеноміка Zaros Finance (ZRS) Дізнайтеся ключову інформацію про Zaros Finance (ZRS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zaros Finance (ZRS) Zaros — це безстрокова DEX на базі Boosted (Re)Staking Vaults. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером або новачком у світі криптовалют, Zaros тут, щоб максимізувати ваш торговий потенціал і підвищити ваші доходи на Arbitrum і Monad. Офіційний вебсайт: https://www.zaros.fi/ Whitepaper: https://docs.zaros.fi/overview Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x75e88b8c2d34a52a6d36deada664d7dc9116e4ef Купити ZRS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zaros Finance (ZRS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zaros Finance (ZRS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0819 $ 0,0819 $ 0,0819 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0002593 $ 0,0002593 $ 0,0002593 Дізнайтеся більше про ціну Zaros Finance (ZRS)

Токеноміка Zaros Finance (ZRS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zaros Finance (ZRS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZRS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZRS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZRS, досліджуйте ціну токена ZRS в реальному часі!

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