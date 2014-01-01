Токеноміка ZND Token (ZND) Дізнайтеся ключову інформацію про ZND Token (ZND), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ZND Token (ZND) ZND ─ це комплексна фінансова екосистема, побудована навколо декількох платформ, включаючи zondacrypto, провідну криптовалютну біржу в Центральній Європі з 2014 року, zondacrypto Pay, що дозволяє підприємствам приймати криптовалютні платежі, і платформу ZND, що пропонує рішення для торгівлі, заробітку, позик і досліджень, призначену для користувачів з будь-яким рівнем досвіду. Офіційний вебсайт: zndtoken.com Whitepaper: https://assets.znd.co/token/en/whitepaper Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x2d8ea194902bc55431420bd26be92b0782dce91d Купити ZND зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ZND Token (ZND) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ZND Token (ZND), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 70,28M $ 70,28M $ 70,28M Історичний максимум: $ 1,2096 $ 1,2096 $ 1,2096 Історичний мінімум: $ 0,05606759811937907 $ 0,05606759811937907 $ 0,05606759811937907 Поточна ціна: $ 0,1004 $ 0,1004 $ 0,1004 Дізнайтеся більше про ціну ZND Token (ZND)

Токеноміка ZND Token (ZND): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ZND Token (ZND) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZND, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZND, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZND, досліджуйте ціну токена ZND в реальному часі!

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