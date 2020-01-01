Токеноміка Panther Protocol (ZKP) Дізнайтеся ключову інформацію про Panther Protocol (ZKP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Panther Protocol (ZKP) Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. Офіційний вебсайт: https://www.pantherprotocol.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173 Купити ZKP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Panther Protocol (ZKP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Panther Protocol (ZKP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 9,42M $ 9,42M $ 9,42M Історичний максимум: $ 0,04868 $ 0,04868 $ 0,04868 Історичний мінімум: $ 0,006980003897759854 $ 0,006980003897759854 $ 0,006980003897759854 Поточна ціна: $ 0,00942 $ 0,00942 $ 0,00942 Дізнайтеся більше про ціну Panther Protocol (ZKP)

Токеноміка Panther Protocol (ZKP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Panther Protocol (ZKP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZKP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZKP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZKP, досліджуйте ціну токена ZKP в реальному часі!

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