Токеноміка Pepes Dog (ZEUSCOIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Pepes Dog (ZEUSCOIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pepes Dog (ZEUSCOIN) $ZEUS — це криптовалютний проєкт, створений на основі персонажа «Pepe the Dog» з коміксів «Boy's Club» Метта Фурі. Проєкт переносить цього персонажа в простір блокчейну як цифровий актив з культурною тематикою. Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x0f7dC5D02CC1E1f5Ee47854d534D332A1081cCC8 Купити ZEUSCOIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pepes Dog (ZEUSCOIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pepes Dog (ZEUSCOIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00000007723 $ 0,00000007723 $ 0,00000007723 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,00000003003 $ 0,00000003003 $ 0,00000003003 Дізнайтеся більше про ціну Pepes Dog (ZEUSCOIN)

Токеноміка Pepes Dog (ZEUSCOIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pepes Dog (ZEUSCOIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZEUSCOIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZEUSCOIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZEUSCOIN, досліджуйте ціну токена ZEUSCOIN в реальному часі!

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