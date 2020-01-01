Токеноміка Zeus Network (ZEUS) Дізнайтеся ключову інформацію про Zeus Network (ZEUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zeus Network (ZEUS) Мережа Zeus виступає кросчейн комунікаційним рівнем, реалізованим на SVM. Перша місія Zeus Network — надати Solana ліквідність Bitcoin через перший DApp APOLLO. Офіційний вебсайт: https://zeusnetwork.xyz/ Whitepaper: https://docs.zeusnetwork.xyz/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/ZEUS1aR7aX8DFFJf5QjWj2ftDDdNTroMNGo8YoQm3Gq Купити ZEUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zeus Network (ZEUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zeus Network (ZEUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 164,00M $ 164,00M $ 164,00M Історичний максимум: $ 1,19 $ 1,19 $ 1,19 Історичний мінімум: $ 0,13242484775972854 $ 0,13242484775972854 $ 0,13242484775972854 Поточна ціна: $ 0,164 $ 0,164 $ 0,164 Дізнайтеся більше про ціну Zeus Network (ZEUS)

Токеноміка Zeus Network (ZEUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zeus Network (ZEUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZEUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZEUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZEUS, досліджуйте ціну токена ZEUS в реальному часі!

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