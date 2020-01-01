Токеноміка ZEROX (ZEROX)
Інформація ZEROX (ZEROX)
ZeroX – це проєкт MetaFi, запущений на BNB Chain, що об'єднує різні елементи, такі як метавсесвіт, GameFi, DeFi, Web3, SocialFi і NFT. Він пропонує унікальний метапростір, де гравці можуть займатися створенням, випробуванням, навчанням, спілкуванням, здійсненням транзакцій та працювати в рамках децентралізованої екосистеми. Примітка: тікер ZeroX (ZRX) на MEXC буде позначатися як ZEROX. Будь ласка, візьміть це до уваги перед тим, як здійснювати депозити і зняття коштів.
Токеноміка та аналіз ціни ZEROX (ZEROX)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ZEROX (ZEROX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка ZEROX (ZEROX): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки ZEROX (ZEROX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів ZEROX, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZEROX, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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