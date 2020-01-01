Токеноміка Zen AI (ZENAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Zen AI (ZENAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Zen AI (ZENAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zen AI (ZENAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 482,00K $ 482,00K $ 482,00K Історичний максимум: $ 0,0026 $ 0,0026 $ 0,0026 Історичний мінімум: $ 0,000333042398423246 $ 0,000333042398423246 $ 0,000333042398423246 Поточна ціна: $ 0,000482 $ 0,000482 $ 0,000482 Дізнайтеся більше про ціну Zen AI (ZENAI)

Токеноміка Zen AI (ZENAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zen AI (ZENAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZENAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZENAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZENAI, досліджуйте ціну токена ZENAI в реальному часі!

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