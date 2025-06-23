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Курс Zen AI (ZENAI)

USD

Графік ціни Zen AI (ZENAI) в реальному часі

$0,001038
$0,001038$0,001038
+33,41%(1D)

Дані та інформація про ціну ZENAI в реальному часі

Поточна ціна Zen AI (ZENAI) сьогодні становить 0,001043 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна ZENAI у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Zen AI:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 414,56K USD
- Зміна ціни Zen AI протягом дня – +33,41%
- Циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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Цінові показники ZENAIUSD

Відстежуйте зміни ціни на Zen AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00025995+33,41%
30 днів$ +0,000043+4,30%
60 днів$ +0,000043+4,30%
90 днів$ +0,000043+4,30%
Зміна ціни Zen AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ZENAI на $ +0,00025995 (+33,41%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Zen AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,000043 (+4,30%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Zen AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ZENAI змінився на $ +0,000043 (+4,30%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Zen AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,000043 (+4,30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну ZENAI

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Zen AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,000732
$ 0,000732$ 0,000732

$ 0,0025
$ 0,0025$ 0,0025

$ 0,0026
$ 0,0026$ 0,0026

+8,41%

+33,41%

+4,30%

Ринкова інформація ZENAI

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 414,56K
$ 414,56K$ 414,56K

0,00
0,00 0,00

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ZENAI до місцевих валют

1 ZENAI до VND
27,446545
1 ZENAI до AUD
A$0,00160622
1 ZENAI до GBP
0,00076139
1 ZENAI до EUR
0,00089698
1 ZENAI до USD
$0,001043
1 ZENAI до MYR
RM0,00443275
1 ZENAI до TRY
0,04137581
1 ZENAI до JPY
¥0,15168349
1 ZENAI до RUB
0,08186507
1 ZENAI до INR
0,08976058
1 ZENAI до IDR
Rp17,09835792
1 ZENAI до KRW
1,42486316
1 ZENAI до PHP
0,0593467
1 ZENAI до EGP
￡E.0,05285924
1 ZENAI до BRL
R$0,00572607
1 ZENAI до CAD
C$0,00142891
1 ZENAI до BDT
0,1274546
1 ZENAI до NGN
1,61454314
1 ZENAI до UAH
0,04367041
1 ZENAI до VES
Bs0,107429
1 ZENAI до PKR
Rs0,2957948
1 ZENAI до KZT
0,54436256
1 ZENAI до THB
฿0,03416868
1 ZENAI до TWD
NT$0,03078936
1 ZENAI до AED
د.إ0,00382781
1 ZENAI до CHF
Fr0,00084483
1 ZENAI до HKD
HK$0,00817712
1 ZENAI до MAD
.د.م0,00943915
1 ZENAI до MXN
$0,01987958

Ресурс Zen AI

Щоб дізнатися більше про Zen AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтZen AI
Оглядач блокчейну

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1 ZENAI = 0,001043 USD

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