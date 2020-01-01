Токеноміка ZAYA AI (ZAI) Дізнайтеся ключову інформацію про ZAYA AI (ZAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ZAYA AI (ZAI) ZayaAI ─ це новаторська екосистема, спрямована на боротьбу з онкологічними захворюваннями шляхом використання новітніх технологій та медичних скринінгових процедур для забезпечення раннього виявлення, профілактики та лікування раку. Екосистема складається з трьох взаємопов'язаних бізнес-підрозділів: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic та Zaya Pathology Lab. Ці підрозділи працюють злагоджено, щоб надавати широкий спектр медичних послуг пацієнтам, лікарям, лікарням, медичним клінікам, патологоанатомічним лабораторіям, фармацевтичним компаніям і науково-дослідним інститутам. Ці послуги в основному будуть доступні за допомогою токену $ZAYA, альтернативно отримуючи при цьому винагороду. Офіційний вебсайт: https://zayablockchain.com/ Whitepaper: https://zayablockchain.com/whitepaper-zaya.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x9959413ec3eb6cee73ad16e6cd531352c9ce816f Купити ZAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ZAYA AI (ZAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ZAYA AI (ZAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,4953 $ 0,4953 $ 0,4953 Історичний мінімум: $ 0,01045288588676434 $ 0,01045288588676434 $ 0,01045288588676434 Поточна ціна: $ 0,01508 $ 0,01508 $ 0,01508 Дізнайтеся більше про ціну ZAYA AI (ZAI)

Токеноміка ZAYA AI (ZAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ZAYA AI (ZAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZAI, досліджуйте ціну токена ZAI в реальному часі!

Як купити ZAI Зацікавлені в додаванні ZAYA AI (ZAI) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі ZAI, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити ZAI на MEXC зараз!

Історія ціни ZAYA AI (ZAI) Аналіз історії ціни ZAI допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни ZAI прямо зараз!

Прогноз ціни ZAI Хочете знати, куди рухається ZAI? Наша сторінка прогнозу ціни ZAI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ZAI зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!