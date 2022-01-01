Токеноміка Yuliverse (YULI) Дізнайтеся ключову інформацію про Yuliverse (YULI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Yuliverse (YULI) Yuliverse є світовим лідером у розробці Web3-ігор альтернативної реальності, на основі місцеперебування (Web3-версія Pokémon GO), зі спільнотою майже 1 мільйон у Twitter та 300 тисяч у Discord. Yuliverse, запущений у 2022 році, тепер включає ігровий застосунок Yuliverse та міні-dapp YuliGO, засновану на Kaia, мережі, розробленій комунікаційними гігантами LINE і Kakao. YuliGO — це трансформаційна ігрова платформа соціального контенту на основі місцеперебування, яка черпає натхнення з Xiaohongshu та WeChat Moments. Розроблений для ентузіастів web3, Yuliverse дає змогу користувачам перетворювати спільні моменти на активи, дозволяючи кожному заробляти в мережі за допомогою офіційного токена $YULI. Офіційний вебсайт: https://www.yuliverse.com/ Оглядач блокчейну: https://kaiascan.io/token/0x91bcba699222fe2c14ae90e51943a40e59050f79 Купити YULI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Yuliverse (YULI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yuliverse (YULI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 8,00B $ 8,00B $ 8,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 5,65M $ 5,65M $ 5,65M Історичний максимум: $ 0,015153 $ 0,015153 $ 0,015153 Історичний мінімум: $ 0,000651395970927129 $ 0,000651395970927129 $ 0,000651395970927129 Поточна ціна: $ 0,000706 $ 0,000706 $ 0,000706 Дізнайтеся більше про ціну Yuliverse (YULI)

Токеноміка Yuliverse (YULI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yuliverse (YULI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YULI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YULI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YULI, досліджуйте ціну токена YULI в реальному часі!

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