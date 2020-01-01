Токеноміка Yachts Coin (YTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Yachts Coin (YTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Yachts Coin (YTC) Yachtscoin має на меті стати універсальним інструментом для інвестицій в розкішний спосіб життя, підтримуючи оплату супутніх послуг, таких як плата за використання причалу, управління екіпажем, постачання палива та обслуговування яхт. Проєкт спрямований на підтримку співпраці з виробниками яхт, причалами та постачальниками послуг для подальшої інтеграції YTC в більш широку морську економіку. Екосистема Yachtscoin інтегрує функції смартконтрактів для автоматичного виконання контрактних угод у сфері продажу та оренди яхт. Ця функція зменшує адміністративні витрати, мінімізує ризики шахрайства та гарантує безпечні транзакції, що не потребують довіри. Використовуючи технологію блокчейн, YTC підвищує прозорість транзакцій, надаючи користувачам впевненість у безпеці та легітимності своїх операцій. Офіційний вебсайт: http://www.yachtscoins.com Whitepaper: https://yachtscoins.com/white-paper Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/7NaZ55Pt7Ah3xPsmWRfdEi2mv3dsd9TpHSWhTEt6pump Купити YTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Yachts Coin (YTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yachts Coin (YTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 451,00K $ 451,00K $ 451,00K Історичний максимум: $ 0,001452 $ 0,001452 $ 0,001452 Історичний мінімум: $ 0,000032605905880792 $ 0,000032605905880792 $ 0,000032605905880792 Поточна ціна: $ 0,000451 $ 0,000451 $ 0,000451 Дізнайтеся більше про ціну Yachts Coin (YTC)

Токеноміка Yachts Coin (YTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yachts Coin (YTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YTC, досліджуйте ціну токена YTC в реальному часі!

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