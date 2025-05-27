Що таке Yachts Coin (YTC)

Yachtscoin має на меті стати універсальним інструментом для інвестицій в розкішний спосіб життя, підтримуючи оплату супутніх послуг, таких як плата за використання причалу, управління екіпажем, постачання палива та обслуговування яхт. Проєкт спрямований на підтримку співпраці з виробниками яхт, причалами та постачальниками послуг для подальшої інтеграції YTC в більш широку морську економіку. Екосистема Yachtscoin інтегрує функції смартконтрактів для автоматичного виконання контрактних угод у сфері продажу та оренди яхт. Ця функція зменшує адміністративні витрати, мінімізує ризики шахрайства та гарантує безпечні транзакції, що не потребують довіри. Використовуючи технологію блокчейн, YTC підвищує прозорість транзакцій, надаючи користувачам впевненість у безпеці та легітимності своїх операцій.

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YTC до місцевих валют

1 YTC до VND ₫ 19,153827 1 YTC до AUD A$ 0,00115785 1 YTC до GBP ￡ 0,00055278 1 YTC до EUR € 0,00065736 1 YTC до USD $ 0,000747 1 YTC до MYR RM 0,00315981 1 YTC до TRY ₺ 0,02914047 1 YTC до JPY ¥ 0,10783692 1 YTC до RUB ₽ 0,05994675 1 YTC до INR ₹ 0,06374151 1 YTC до IDR Rp 12,24589968 1 YTC до KRW ₩ 1,02750597 1 YTC до PHP ₱ 0,04148838 1 YTC до EGP ￡E. 0,0372006 1 YTC до BRL R$ 0,00422055 1 YTC до CAD C$ 0,00102339 1 YTC до BDT ৳ 0,09119376 1 YTC до NGN ₦ 1,18383066 1 YTC до UAH ₴ 0,03113496 1 YTC до VES Bs 0,070218 1 YTC до PKR Rs 0,21036267 1 YTC до KZT ₸ 0,38034252 1 YTC до THB ฿ 0,02449413 1 YTC до TWD NT$ 0,02242494 1 YTC до AED د.إ 0,00274149 1 YTC до CHF Fr 0,00061254 1 YTC до HKD HK$ 0,00584901 1 YTC до MAD .د.م 0,00689481 1 YTC до MXN $ 0,01435734

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