Токеноміка YOUR AI (YOURAI) Дізнайтеся ключову інформацію про YOUR AI (YOURAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація YOUR AI (YOURAI) YOUR AI Protocol — це перший у світі рівень контенту на основі штучного інтелекту для майбутнього електронної комерції. YOUR AI Protocol — це протокол з відкритим вихідним кодом, який об’єднує творців, кураторів, операторів нодів і розповсюджувачів контенту, щоб спільно надавати контент, керований ШІ, на ринках електронної комерції. Офіційний вебсайт: https://your.io/token Whitepaper: https://info.your.io/hc/en-nl/articles/10067354832157-What-is-YOUR-AI-Protocol Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/FjK6rqU6QzUeNtmK6QQ78cCuS5AHAhcm4HgJkdsvXaep Купити YOURAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни YOUR AI (YOURAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена YOUR AI (YOURAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 453,89K $ 453,89K $ 453,89K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 512,29M $ 512,29M $ 512,29M FDV (повністю розведена вартість): $ 886,00K $ 886,00K $ 886,00K Історичний максимум: $ 0,2447 $ 0,2447 $ 0,2447 Історичний мінімум: $ 0,000908829227893802 $ 0,000908829227893802 $ 0,000908829227893802 Поточна ціна: $ 0,000886 $ 0,000886 $ 0,000886 Дізнайтеся більше про ціну YOUR AI (YOURAI)

Токеноміка YOUR AI (YOURAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки YOUR AI (YOURAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YOURAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YOURAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YOURAI, досліджуйте ціну токена YOURAI в реальному часі!

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