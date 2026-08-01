Про YOUNES

Younes — це спільното-керований токен-мем, натхненний Юнесом, суперзіркою комедії про бойові мистецтва. Це YvY. Юнес процвітає завдяки власній абсурдності, приймаючи ідею, що справа не в тому, щоб мати сенс, а в тому, щоб робити заяву. Як символ індивідуальності, Юнес заохочує бути головним героєм, позбуватися засобів стримування та приймати свої унікальні думки й голос. Завдяки цьому спільнота піднімається до стану безоглядного самовираження, не боячись бути смішними та бути вірними собі.

Яка зараз ціна YOUNES?

Живуча ціна YOUNES (YOUNES) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином YOUNES позиціонується на ринку?

Наразі YOUNES займає #9940 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴494619.7867461921600000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу YOUNES?

Обсяг токенів у обігу YOUNES становить 999998201.24 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін YOUNES за останню добу?

За останню добу YOUNES торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки YOUNES віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

YOUNES досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.3595656095388460800000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують YOUNES?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для YOUNES?

Поточне зміщення ціни на --% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.