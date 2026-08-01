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Поточна ціна YOUNES сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація YOUNES становить 11 222,01 USD. Відстежуйте оновлення цін YOUNES до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна YOUNES сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація YOUNES становить 11 222,01 USD. Відстежуйте оновлення цін YOUNES до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про YOUNES

Інформація про ціну YOUNES

Що таке YOUNES

Офіційний вебсайт YOUNES

Токеноміка YOUNES

Прогноз ціни YOUNES

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Ціна YOUNES (YOUNES)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 YOUNES до USD:

$0,00001122
$0,00001122$0,00001122
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни YOUNES (YOUNES) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-03 04:18:59 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна YOUNES

Поточна ціна YOUNES (YOUNES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YOUNES до USD становить $ 0 за YOUNES.

YOUNES наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 222,01, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M YOUNES. Протягом останніх 24 годин YOUNES торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00815788, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці YOUNES змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо YOUNES (YOUNES)

$ 11,22K
$ 11,22K$ 11,22K

--
----

$ 11,22K
$ 11,22K$ 11,22K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 998 201,24
999 998 201,24 999 998 201,24

Поточна ринкова капіталізація YOUNES — $ 11,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YOUNES — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999998201.24. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,22K.

Історія ціни YOUNES у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00815788
$ 0,00815788$ 0,00815788

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Історія ціни YOUNES (YOUNES) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YOUNES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни YOUNES до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YOUNES до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YOUNES до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-3,29%
60 днів$ 0-13,44%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни YOUNES

Прогноз ціни YOUNES (YOUNES) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна YOUNES у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни YOUNES (YOUNES) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна YOUNES потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне YOUNES у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни YOUNES на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни YOUNES.

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Ресурс YOUNES (YOUNES)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про YOUNES

Про YOUNES
Younes — це спільното-керований токен-мем, натхненний Юнесом, суперзіркою комедії про бойові мистецтва. Це YvY. Юнес процвітає завдяки власній абсурдності, приймаючи ідею, що справа не в тому, щоб мати сенс, а в тому, щоб робити заяву. Як символ індивідуальності, Юнес заохочує бути головним героєм, позбуватися засобів стримування та приймати свої унікальні думки й голос. Завдяки цьому спільнота піднімається до стану безоглядного самовираження, не боячись бути смішними та бути вірними собі.

Яка зараз ціна YOUNES?

Живуча ціна YOUNES (YOUNES) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином YOUNES позиціонується на ринку?

Наразі YOUNES займає #9940 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴494619.7867461921600000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу YOUNES?

Обсяг токенів у обігу YOUNES становить 999998201.24 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін YOUNES за останню добу?

За останню добу YOUNES торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки YOUNES віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

YOUNES досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.3595656095388460800000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують YOUNES?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для YOUNES?

Поточне зміщення ціни на --% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

Люди також запитують: Інші запитання про YOUNES

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-03 04:18:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для YOUNES (YOUNES)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,0561$0,0561

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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