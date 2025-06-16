Що таке YieldNest (YND)

YieldNest ─ це протокол ліквідного рестейкінгу нового покоління, який пропонує прості, високоприбуткові, скориговані з урахуванням ризиків стратегії рестейкінгу, RWA і DeFi. Він об'єднує найкращі стратегії DeFi в єдині, уніфіковані, потужні активи з гарантіями розрахунків рівня 1. Працює та захищений DeFAI.

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Прогноз курсу YieldNest

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як YieldNest, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна YND? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни YieldNest.

Історія ціни YieldNest

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Токеноміка YieldNest (YND)

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Як купити YieldNest (YND)

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YND до місцевих валют

1 YND до VND ₫ 173,389535 1 YND до AUD A$ 0,01001528 1 YND до GBP ￡ 0,00480997 1 YND до EUR € 0,00566654 1 YND до USD $ 0,006589 1 YND до MYR RM 0,02793736 1 YND до TRY ₺ 0,25934304 1 YND до JPY ¥ 0,9507927 1 YND до RUB ₽ 0,51802718 1 YND до INR ₹ 0,566654 1 YND до IDR Rp 108,01637616 1 YND до KRW ₩ 8,95240841 1 YND до PHP ₱ 0,37148782 1 YND до EGP ￡E. 0,33116314 1 YND до BRL R$ 0,03630539 1 YND до CAD C$ 0,00889515 1 YND до BDT ৳ 0,80543936 1 YND до NGN ₦ 10,18389251 1 YND до UAH ₴ 0,27377295 1 YND до VES Bs 0,6589 1 YND до PKR Rs 1,86442344 1 YND до KZT ₸ 3,37719195 1 YND до THB ฿ 0,21354949 1 YND до TWD NT$ 0,19398016 1 YND до AED د.إ 0,02418163 1 YND до CHF Fr 0,00533709 1 YND до HKD HK$ 0,05165776 1 YND до MAD .د.م 0,0599599 1 YND до MXN $ 0,12466388

Ресурс YieldNest

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Люди також запитують: Інші запитання про YieldNest Яка сьогодні ціна YieldNest (YND)? Поточна ціна YieldNest (YND) становить 0,006589 USD . Яка ринкова капіталізація YieldNest (YND)? Поточна ринкова капіталізація YieldNest становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції YND на ринкову ціну в реальному часі 0,006589 USD . Яка циркуляційна пропозиція YieldNest (YND)? Поточна циркуляційна пропозиція YieldNest (YND) становить -- USD . Яка була найвища ціна YieldNest (YND)? Станом на 2025-06-17 , найвища ціна YieldNest (YND) становить 0,0805 USD . Який обсяг торгівлі YieldNest (YND) за 24 год? Обсяг торгівлі YieldNest (YND) за 24 год становить $ 66,92K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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