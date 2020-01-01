Токеноміка Yidocy Plus (YIDO) Дізнайтеся ключову інформацію про Yidocy Plus (YIDO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Yidocy Plus (YIDO) Грайте, насолоджуйтесь та заробляйте! Yidocy Plus – це Web3-сервіс, що поєднує DeFi, GameFi та культуру K-pop! Він пропонує по-справжньому унікальний досвід користувача: від високоприбуткового стейкінгу до ігрових і K-pop платформ. Приєднуйтесь до цієї захопливої спільноти з багатьма можливостями для отримання винагород та розваг у реальному світі. Офіційний вебсайт: https://www.yidocyplus.io Whitepaper: https://works.do/GHUi7TJ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x9973ee0bb7f10988f23ecfff54dc654a7f173e2c Купити YIDO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Yidocy Plus (YIDO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yidocy Plus (YIDO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 455,90K $ 455,90K $ 455,90K Історичний максимум: $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 Історичний мінімум: $ 0,00969288222000403 $ 0,00969288222000403 $ 0,00969288222000403 Поточна ціна: $ 0,004559 $ 0,004559 $ 0,004559 Дізнайтеся більше про ціну Yidocy Plus (YIDO)

Токеноміка Yidocy Plus (YIDO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yidocy Plus (YIDO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YIDO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YIDO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YIDO, досліджуйте ціну токена YIDO в реальному часі!

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