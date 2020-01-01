Токеноміка yfii finance (YFII) Дізнайтеся ключову інформацію про yfii finance (YFII), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація yfii finance (YFII) Yearn — це фінансова платформа, яка підтримує кілька протоколів DeFi. Вона автоматично переміщуватиме позиції між угодами, щоб допомогти вкладникам отримати найвищий фінансовий дохід. Платформа об’єднує угоди Compound, dYdX, Aave та DDEX. Коли користувачі вносять депозит, платформа автоматично розподіляє кошти на угоду з найбільшим доходом. Тоді Yearn надасть користувачеві підтвердження прав та інтересів під назвою yToken, і користувач зможе зняти токени, які він спочатку депонував, і відповідний дохід через yToken. Офіційний вебсайт: https://dfi.money/#/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83 Купити YFII зараз!

Токеноміка та аналіз ціни yfii finance (YFII) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена yfii finance (YFII), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,79M $ 2,79M $ 2,79M Загальна пропозиція: $ 39,38K $ 39,38K $ 39,38K Циркуляційна пропозиція: $ 38,60K $ 38,60K $ 38,60K FDV (повністю розведена вартість): $ 2,85M $ 2,85M $ 2,85M Історичний максимум: $ 9 350 $ 9 350 $ 9 350 Історичний мінімум: $ 56,534854554921544 $ 56,534854554921544 $ 56,534854554921544 Поточна ціна: $ 72,28 $ 72,28 $ 72,28 Дізнайтеся більше про ціну yfii finance (YFII)

Токеноміка yfii finance (YFII): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки yfii finance (YFII) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YFII, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YFII, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YFII, досліджуйте ціну токена YFII в реальному часі!

Як купити YFII Зацікавлені в додаванні yfii finance (YFII) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі YFII, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити YFII на MEXC зараз!

Історія ціни yfii finance (YFII) Аналіз історії ціни YFII допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни YFII прямо зараз!

Прогноз ціни YFII Хочете знати, куди рухається YFII? Наша сторінка прогнозу ціни YFII поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена YFII зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!