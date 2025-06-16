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Курс YBDBD (YBDBD)

USD

Графік ціни YBDBD (YBDBD) в реальному часі

$0,0006435
$0,0006435$0,0006435
-8,07%(1D)

Дані та інформація про ціну YBDBD в реальному часі

Поточна ціна YBDBD (YBDBD) сьогодні становить 0,0006407 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна YBDBD у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку YBDBD:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 538,12K USD
- Зміна ціни YBDBD протягом дня – -8,07%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники YBDBDUSD

Відстежуйте зміни ціни на YBDBD за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000056489-8,07%
30 днів$ -0,0006093-48,75%
60 днів$ -0,0006093-48,75%
90 днів$ -0,0006093-48,75%
Зміна ціни YBDBD сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни YBDBD на $ -0,000056489 (-8,07%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни YBDBD за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0006093 (-48,75%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни YBDBD за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник YBDBD змінився на $ -0,0006093 (-48,75%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни YBDBD за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0006093 (-48,75%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну YBDBD

Ознайомтеся з останніми даними про ціну YBDBD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,0004542
$ 0,0004542$ 0,0004542

$ 0,0009799
$ 0,0009799$ 0,0009799

$ 0,01795
$ 0,01795$ 0,01795

-2,40%

-8,07%

-85,85%

Ринкова інформація YBDBD

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 538,12K
$ 538,12K$ 538,12K

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Що таке YBDBD (YBDBD)

YabbaDabbaDoo! Де доісторичне поєднується з цифровим, а веселощі беруть верх! Уявіть світ, наповнений динозаврами, автомобілями кам'яного віку та жвавими спільнотами, що тепер функціонують на основі технології блокчейну. Наша місія проста: принести сміх, пригоди та реальну цінність у криптопростір за допомогою мемкоїна, що є настільки ж розважальним, наскільки й вигідним.

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Прогноз курсу YBDBD

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як YBDBD, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна YBDBD? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни YBDBD.

Історія ціни YBDBD

Відстеження траєкторії ціни YBDBD надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії YBDBD. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни YBDBD.

Токеноміка YBDBD (YBDBD)

Розуміння токеноміки YBDBD (YBDBD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YBDBD зараз!

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YBDBD до місцевих валют

1 YBDBD до VND
16,8600205
1 YBDBD до AUD
A$0,000973864
1 YBDBD до GBP
0,000467711
1 YBDBD до EUR
0,000551002
1 YBDBD до USD
$0,0006407
1 YBDBD до MYR
RM0,002716568
1 YBDBD до TRY
0,025217952
1 YBDBD до JPY
¥0,09245301
1 YBDBD до RUB
0,050371834
1 YBDBD до INR
0,0551002
1 YBDBD до IDR
Rp10,503277008
1 YBDBD до KRW
0,870512683
1 YBDBD до PHP
0,036122666
1 YBDBD до EGP
￡E.0,032201582
1 YBDBD до BRL
R$0,003530257
1 YBDBD до CAD
C$0,000864945
1 YBDBD до BDT
0,078319168
1 YBDBD до NGN
0,990259513
1 YBDBD до UAH
0,026621085
1 YBDBD до VES
Bs0,06407
1 YBDBD до PKR
Rs0,181292472
1 YBDBD до KZT
0,328390785
1 YBDBD до THB
฿0,020765087
1 YBDBD до TWD
NT$0,018862208
1 YBDBD до AED
د.إ0,002351369
1 YBDBD до CHF
Fr0,000518967
1 YBDBD до HKD
HK$0,005023088
1 YBDBD до MAD
.د.م0,00583037
1 YBDBD до MXN
$0,012122044

Ресурс YBDBD

Щоб дізнатися більше про YBDBD, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтYBDBD
Оглядач блокчейну

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1 YBDBD = 0,0006407 USD

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$0,0006407$0,0006407
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