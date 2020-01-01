Токеноміка YAY Network (YAY) Дізнайтеся ключову інформацію про YAY Network (YAY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація YAY Network (YAY) YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas. Офіційний вебсайт: https://yay.network/ Whitepaper: https://www.yay.games/docs/YAY_deck.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x524df384bffb18c0c8f3f43d012011f8f9795579 Купити YAY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни YAY Network (YAY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена YAY Network (YAY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 302,95K $ 302,95K $ 302,95K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 687,75M $ 687,75M $ 687,75M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,088 $ 0,088 $ 0,088 Історичний мінімум: $ 0,000180253611537279 $ 0,000180253611537279 $ 0,000180253611537279 Поточна ціна: $ 0,0004405 $ 0,0004405 $ 0,0004405 Дізнайтеся більше про ціну YAY Network (YAY)

Токеноміка YAY Network (YAY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки YAY Network (YAY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YAY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YAY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YAY, досліджуйте ціну токена YAY в реальному часі!

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