Актуальна ціна YALA сьогодні становить 0.09812 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YALA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YALA на MEXC вже зараз.

Курс YALA (YALA)

Актуальна ціна 1 YALA до USD:

$0,09812
$0,09812$0,09812
+1,65%1D
USD
Графік ціни YALA (YALA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:37:15 (UTC+8)

Інформація щодо ціни YALA (YALA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,08815
$ 0,08815$ 0,08815
Мін. за 24 год
$ 0,09996
$ 0,09996$ 0,09996
Макс. за 24 год

$ 0,08815
$ 0,08815$ 0,08815

$ 0,09996
$ 0,09996$ 0,09996

$ 0,45623373838083625
$ 0,45623373838083625$ 0,45623373838083625

$ 0,060140710054708627
$ 0,060140710054708627$ 0,060140710054708627

+2,66%

+1,65%

+15,81%

+15,81%

Актуальна ціна YALA (YALA) становить $ 0,09812. За останні 24 години YALA торгувався між мінімумом у $ 0,08815 і максимумом у $ 0,09996, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YALA становить $ 0,45623373838083625, тоді як його історичний мінімум — $ 0,060140710054708627.

Що стосується короткострокових результатів, то YALA змінився на +2,66% за останню годину, +1,65% за 24 години та на +15,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо YALA (YALA)

No.797

$ 24,17M
$ 24,17M$ 24,17M

$ 70,02K
$ 70,02K$ 70,02K

$ 98,12M
$ 98,12M$ 98,12M

246,36M
246,36M 246,36M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

24,63%

BSC

Поточна ринкова капіталізація YALA — $ 24,17M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 70,02K. Циркуляційна пропозиція YALA — 246,36M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 98,12M.

Історія ціни YALA (YALA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на YALA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0015927+1,65%
30 днів$ -0,01363-12,20%
60 днів$ -0,05753-36,97%
90 днів$ -0,09868-50,15%
Зміна ціни YALA сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни YALA на $ +0,0015927 (+1,65%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни YALA за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,01363 (-12,20%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни YALA за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник YALA змінився на $ -0,05753 (-36,97%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни YALA за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,09868 (-50,15%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для YALA (YALA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни YALA зараз.

Що таке YALA (YALA)

Yala ─ це протокол активів на основі Bitcoin, розроблений для підвищення ліквідності Bitcoin в різних екосистемах за допомогою $YU, стейблкоїна, забезпеченого Bitcoin і прив'язаного до долара США. Дозволяючи користувачам депонувати BTC і нативно карбувати $YU, Yala полегшує інтеграцію Bitcoin в ширший ландшафт децентралізованих фінансів (DeFi), відкриваючи різні можливості для отримання доходу, забезпечуючи при цьому ефективність використання капіталу.

Проєкт YALA доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями YALA. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу YALA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про YALA у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі YALA безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни YALA (USD)

Скільки коштуватиме YALA (YALA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів YALA (YALA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо YALA.

Перегляньте прогноз ціни YALA вже зараз!

Токеноміка YALA (YALA)

Розуміння токеноміки YALA (YALA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YALA зараз!

Як купити YALA (YALA)

Шукаєте як купити YALA? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати YALA на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

YALA до місцевих валют

1 YALA (YALA) до VND
2 582,0278
1 YALA (YALA) до AUD
A$0,1501236
1 YALA (YALA) до GBP
0,07359
1 YALA (YALA) до EUR
0,0843832
1 YALA (YALA) до USD
$0,09812
1 YALA (YALA) до MYR
RM0,4140664
1 YALA (YALA) до TRY
4,125946
1 YALA (YALA) до JPY
¥14,91424
1 YALA (YALA) до ARS
ARS$145,5777004
1 YALA (YALA) до RUB
7,9889304
1 YALA (YALA) до INR
8,5992368
1 YALA (YALA) до IDR
Rp1 635,3326792
1 YALA (YALA) до PHP
5,7508132
1 YALA (YALA) до EGP
￡E.4,6695308
1 YALA (YALA) до BRL
R$0,5278856
1 YALA (YALA) до CAD
C$0,137368
1 YALA (YALA) до BDT
11,990264
1 YALA (YALA) до NGN
143,240482
1 YALA (YALA) до COP
$383,28125
1 YALA (YALA) до ZAR
R.1,7004196
1 YALA (YALA) до UAH
4,1004348
1 YALA (YALA) до TZS
T.Sh.244,0793872
1 YALA (YALA) до VES
Bs20,80144
1 YALA (YALA) до CLP
$92,82152
1 YALA (YALA) до PKR
Rs27,7012384
1 YALA (YALA) до KZT
52,6668912
1 YALA (YALA) до THB
฿3,2163736
1 YALA (YALA) до TWD
NT$3,0230772
1 YALA (YALA) до AED
د.إ0,3601004
1 YALA (YALA) до CHF
Fr0,0775148
1 YALA (YALA) до HKD
HK$0,7623924
1 YALA (YALA) до AMD
֏37,4357236
1 YALA (YALA) до MAD
.د.م0,9056476
1 YALA (YALA) до MXN
$1,805408
1 YALA (YALA) до SAR
ريال0,36795
1 YALA (YALA) до ETB
Br14,8171012
1 YALA (YALA) до KES
KSh12,6437432
1 YALA (YALA) до JOD
د.أ0,06956708
1 YALA (YALA) до PLN
0,3571568
1 YALA (YALA) до RON
лв0,4287844
1 YALA (YALA) до SEK
kr0,9213468
1 YALA (YALA) до BGN
лв0,1648416
1 YALA (YALA) до HUF
Ft32,9702824
1 YALA (YALA) до CZK
2,0546328
1 YALA (YALA) до KWD
د.ك0,03002472
1 YALA (YALA) до ILS
0,3228148
1 YALA (YALA) до BOB
Bs0,6760468
1 YALA (YALA) до AZN
0,166804
1 YALA (YALA) до TJS
SM0,9056476
1 YALA (YALA) до GEL
0,2659052
1 YALA (YALA) до AOA
Kz89,7709692
1 YALA (YALA) до BHD
.د.ب0,03689312
1 YALA (YALA) до BMD
$0,09812
1 YALA (YALA) до DKK
kr0,6309116
1 YALA (YALA) до HNL
L2,5697628
1 YALA (YALA) до MUR
4,4674036
1 YALA (YALA) до NAD
$1,6994384
1 YALA (YALA) до NOK
kr0,9792376
1 YALA (YALA) до NZD
$0,1697476
1 YALA (YALA) до PAB
B/.0,09812
1 YALA (YALA) до PGK
K0,4130852
1 YALA (YALA) до QAR
ر.ق0,3561756
1 YALA (YALA) до RSD
дин.9,9042328
1 YALA (YALA) до UZS
soʻm1 182,1684028
1 YALA (YALA) до ALL
L8,163584
1 YALA (YALA) до ANG
ƒ0,1756348
1 YALA (YALA) до AWG
ƒ0,176616
1 YALA (YALA) до BBD
$0,19624
1 YALA (YALA) до BAM
KM0,1648416
1 YALA (YALA) до BIF
Fr288,57092
1 YALA (YALA) до BND
$0,1265748
1 YALA (YALA) до BSD
$0,09812
1 YALA (YALA) до JMD
$15,704106
1 YALA (YALA) до KHR
394,0558072
1 YALA (YALA) до KMF
Fr41,60288
1 YALA (YALA) до LAK
2 133,0434356
1 YALA (YALA) до LKR
රු29,6969992
1 YALA (YALA) до MDL
L1,6601904
1 YALA (YALA) до MGA
Ar438,0351536
1 YALA (YALA) до MOP
P0,7829976
1 YALA (YALA) до MVR
1,501236
1 YALA (YALA) до MWK
MK169,757412
1 YALA (YALA) до MZN
MT6,2708492
1 YALA (YALA) до NPR
रु13,7534804
1 YALA (YALA) до PYG
690,96104
1 YALA (YALA) до RWF
Fr142,17588
1 YALA (YALA) до SBD
$0,8065464
1 YALA (YALA) до SCR
1,3550372
1 YALA (YALA) до SRD
$3,8943828
1 YALA (YALA) до SVC
$0,8556064
1 YALA (YALA) до SZL
L1,6984572
1 YALA (YALA) до TMT
m0,34342
1 YALA (YALA) до TND
د.ت0,2874916
1 YALA (YALA) до TTD
$0,6632912
1 YALA (YALA) до UGX
Sh341,85008
1 YALA (YALA) до XAF
Fr55,33968
1 YALA (YALA) до XCD
$0,264924
1 YALA (YALA) до XOF
Fr55,33968
1 YALA (YALA) до XPF
Fr10,00824
1 YALA (YALA) до BWP
P1,3118644
1 YALA (YALA) до BZD
$0,19624
1 YALA (YALA) до CVE
$9,311588
1 YALA (YALA) до DJF
Fr17,36724
1 YALA (YALA) до DOP
$6,2482816
1 YALA (YALA) до DZD
د.ج12,8026976
1 YALA (YALA) до FJD
$0,2246948
1 YALA (YALA) до GNF
Fr845,7944
1 YALA (YALA) до GTQ
Q0,7496368
1 YALA (YALA) до GYD
$20,4707756
1 YALA (YALA) до ISK
kr11,97064

Ресурс YALA

Щоб дізнатися більше про YALA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтYALA
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про YALA

Скільки сьогодні коштує YALA (YALA)?
Актуальна ціна YALA у USD становить 0,09812 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна YALA до USD?
Поточна ціна YALA до USD — $ 0,09812. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація YALA?
Ринкова капіталізація YALA — $ 24,17M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція YALA?
Циркуляційна пропозиція YALA — 246,36M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) YALA?
YALA досяг історичної максимальної ціни у 0,45623373838083625 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) YALA?
Історична мінімальна ціна YALA становила 0,060140710054708627 USD.
Який обсяг торгівлі YALA?
Актуальний обсяг торгівлі YALA за 24 години — $ 70,02K USD.
Чи підніметься ціна YALA цього року?
YALA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни YALA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:37:15 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор YALA до USD

Сума

YALA
YALA
USD
USD

1 YALA = 0,09812 USD

Торгувати YALA

YALA/USDT
$0,09812
$0,09812$0,09812
+1,52%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --