Токеноміка Wodo Gaming (XWGT) Дізнайтеся ключову інформацію про Wodo Gaming (XWGT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wodo Gaming (XWGT) Wodo Gaming — це найкраща екосистема ігор на блокчейні з продуктами та активними користувачами. У цій унікальній ігровій екосистемі є 7 продуктів: ігровий центр, магазин, ринок, інкубація, картка, хостинг і набори для розробки. Wodo докорінно змінив блокчейн-ігри, забезпечивши водночас мультичейн доступ. Офіційний вебсайт: https://xwgt.io Whitepaper: https://docs.wodo.io/wodo-gaming/whitepaper Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x62D7C4E3566f7f4033fc8e01b4d8e9BBc01c0760 Купити XWGT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wodo Gaming (XWGT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wodo Gaming (XWGT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,10001 $ 0,10001 $ 0,10001 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,00417 $ 0,00417 $ 0,00417 Дізнайтеся більше про ціну Wodo Gaming (XWGT)

Токеноміка Wodo Gaming (XWGT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wodo Gaming (XWGT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XWGT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XWGT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XWGT, досліджуйте ціну токена XWGT в реальному часі!

Як купити XWGT Зацікавлені в додаванні Wodo Gaming (XWGT) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі XWGT, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити XWGT на MEXC зараз!

Історія ціни Wodo Gaming (XWGT) Аналіз історії ціни XWGT допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни XWGT прямо зараз!

Прогноз ціни XWGT Хочете знати, куди рухається XWGT? Наша сторінка прогнозу ціни XWGT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена XWGT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!