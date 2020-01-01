Токеноміка Xterio (XTER) Дізнайтеся ключову інформацію про Xterio (XTER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Xterio (XTER) Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic. Офіційний вебсайт: https://xter.io Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x103071Da56e7cD95b415320760D6a0dDC4DA1ca5 Купити XTER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Xterio (XTER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Xterio (XTER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,52M $ 17,52M $ 17,52M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 137,97M $ 137,97M $ 137,97M FDV (повністю розведена вартість): $ 127,00M $ 127,00M $ 127,00M Історичний максимум: $ 0,7851 $ 0,7851 $ 0,7851 Історичний мінімум: $ 0,12471603112018387 $ 0,12471603112018387 $ 0,12471603112018387 Поточна ціна: $ 0,127 $ 0,127 $ 0,127 Дізнайтеся більше про ціну Xterio (XTER)

Токеноміка Xterio (XTER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Xterio (XTER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XTER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XTER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XTER, досліджуйте ціну токена XTER в реальному часі!

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