Токеноміка XRP Healthcare (XRPH) Дізнайтеся ключову інформацію про XRP Healthcare (XRPH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XRP Healthcare (XRPH) Перша платформа, пов'язана із фармацевтикою і охороною здоров'я, побудована на базі XRP Ledger. XRP Healthcare (XRPH) — це інноваційна компанія, яка розробляє масштабовані рішення і використовує технологію Web3 для революціонізації доступу людей до послуг охорони здоров’я в усьому світі. Офіційний вебсайт: https://xrphealthcare.ai Оглядач блокчейну: https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk Купити XRPH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XRP Healthcare (XRPH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XRP Healthcare (XRPH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,94M $ 3,94M $ 3,94M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 70,71M $ 70,71M $ 70,71M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,34333 $ 0,34333 $ 0,34333 Історичний мінімум: $ 0,011403885631873823 $ 0,011403885631873823 $ 0,011403885631873823 Поточна ціна: $ 0,05575 $ 0,05575 $ 0,05575 Дізнайтеся більше про ціну XRP Healthcare (XRPH)

Токеноміка XRP Healthcare (XRPH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XRP Healthcare (XRPH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XRPH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XRPH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XRPH, досліджуйте ціну токена XRPH в реальному часі!

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