Що таке XR1 (XR1)

Децентралізована модульна мережа, яка об'єднує найкраще з ролапів, мереж застосунків та монолітних блокчейнів у гіпермасштабовану, гнучку та інтероперабельну інфраструктуру.

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