Токеноміка XOXNO Network (XOXNO) Дізнайтеся ключову інформацію про XOXNO Network (XOXNO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XOXNO Network (XOXNO) XOXNO прагне створити універсальну платформу, доступну для користувачів, які не володіють криптовалютою. Мережа XOXNO дає вам змогу досліджувати економіку web3 в одному місці: предмети колекціонування та продаж квитків, DeFi тощо. Офіційний вебсайт: https://xoxno.com Whitepaper: https://media.xoxno.com/docs/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://explorer.multiversx.com/tokens/XOXNO-c1293a Купити XOXNO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XOXNO Network (XOXNO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XOXNO Network (XOXNO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,67M $ 2,67M $ 2,67M Історичний максимум: $ 0,30994 $ 0,30994 $ 0,30994 Історичний мінімум: $ 0,016038435287442202 $ 0,016038435287442202 $ 0,016038435287442202 Поточна ціна: $ 0,02671 $ 0,02671 $ 0,02671 Дізнайтеся більше про ціну XOXNO Network (XOXNO)

Токеноміка XOXNO Network (XOXNO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XOXNO Network (XOXNO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XOXNO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XOXNO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XOXNO, досліджуйте ціну токена XOXNO в реальному часі!

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