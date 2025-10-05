Курс XOCIETY (XO)
Актуальна ціна XOCIETY (XO) становить $ 0,003022. За останні 24 години XO торгувався між мінімумом у $ 0,002992 і максимумом у $ 0,003217, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XO становить --, тоді як його історичний мінімум — --.
Що стосується короткострокових результатів, то XO змінився на +0,09% за останню годину, -1,61% за 24 години та на +8,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація XOCIETY — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 77,83K. Циркуляційна пропозиція XO — --, зі загальною пропозицією 5000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,11M.
Відстежуйте зміни ціни на XOCIETY за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00004975
|-1,61%
|30 днів
|$ -0,003306
|-52,25%
|60 днів
|$ -0,003931
|-56,54%
|90 днів
|$ -0,004707
|-60,91%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни XO на $ -0,00004975 (-1,61%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,003306 (-52,25%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник XO змінився на $ -0,003931 (-56,54%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,004707 (-60,91%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
XOCIETY — це POP-шутер з RPG-дизайном, дія якого відбувається у глибокому світі кіберпанку, за підтримки таких інвесторів, як HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON та Sui. Примітно, що Xociety, як флагманський ігровий проєкт на Sui, є першою попередньо завантаженою грою на пристрій Sui Play.
Проєкт XOCIETY доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями XOCIETY. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.
Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу XO, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про XOCIETY у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.
Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі XOCIETY безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.
Скільки коштуватиме XOCIETY (XO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів XOCIETY (XO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо XOCIETY.
Розуміння токеноміки XOCIETY (XO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена XO зараз!
Шукаєте як купити XOCIETY? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати XOCIETY на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-04 13:39:16
|Ончейн дані
Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора
|10-04 11:26:38
|Оновлення в галузі
Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9%
|10-03 10:20:00
|Оновлення в галузі
Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год
|10-03 05:17:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000
|10-01 14:11:00
|Оновлення в галузі
Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів
|09-30 18:14:00
|Оновлення в галузі
Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом
