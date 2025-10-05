Актуальна ціна XOCIETY сьогодні становить 0.003022 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна XOCIETY сьогодні становить 0.003022 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XO на MEXC вже зараз.

Логотип XOCIETY

Курс XOCIETY (XO)

Актуальна ціна 1 XO до USD:

-1,62%1D
USD
Графік ціни XOCIETY (XO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:41:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни XOCIETY (XO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,09%

-1,61%

+8,19%

+8,19%

Актуальна ціна XOCIETY (XO) становить $ 0,003022. За останні 24 години XO торгувався між мінімумом у $ 0,002992 і максимумом у $ 0,003217, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XO становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то XO змінився на +0,09% за останню годину, -1,61% за 24 години та на +8,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо XOCIETY (XO)

$ 77,83K
$ 77,83K$ 77,83K

$ 15,11M
$ 15,11M$ 15,11M

5 000 000 000
5 000 000 000 5 000 000 000

SUI

Поточна ринкова капіталізація XOCIETY — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 77,83K. Циркуляційна пропозиція XO — --, зі загальною пропозицією 5000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,11M.

Історія ціни XOCIETY (XO) у USD

Відстежуйте зміни ціни на XOCIETY за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00004975-1,61%
30 днів$ -0,003306-52,25%
60 днів$ -0,003931-56,54%
90 днів$ -0,004707-60,91%
Зміна ціни XOCIETY сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XO на $ -0,00004975 (-1,61%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни XOCIETY за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,003306 (-52,25%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни XOCIETY за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XO змінився на $ -0,003931 (-56,54%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни XOCIETY за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,004707 (-60,91%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для XOCIETY (XO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни XOCIETY зараз.

Що таке XOCIETY (XO)

XOCIETY — це POP-шутер з RPG-дизайном, дія якого відбувається у глибокому світі кіберпанку, за підтримки таких інвесторів, як HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON та Sui. Примітно, що Xociety, як флагманський ігровий проєкт на Sui, є першою попередньо завантаженою грою на пристрій Sui Play.

Проєкт XOCIETY доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями XOCIETY. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу XO, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про XOCIETY у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі XOCIETY безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни XOCIETY (USD)

Скільки коштуватиме XOCIETY (XO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів XOCIETY (XO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо XOCIETY.

Перегляньте прогноз ціни XOCIETY вже зараз!

Токеноміка XOCIETY (XO)

Розуміння токеноміки XOCIETY (XO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена XO зараз!

Як купити XOCIETY (XO)

Шукаєте як купити XOCIETY? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати XOCIETY на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

XO до місцевих валют

1 XOCIETY (XO) до VND
1 XOCIETY (XO) до AUD
1 XOCIETY (XO) до GBP
1 XOCIETY (XO) до EUR
1 XOCIETY (XO) до USD
1 XOCIETY (XO) до MYR
1 XOCIETY (XO) до TRY
1 XOCIETY (XO) до JPY
1 XOCIETY (XO) до ARS
1 XOCIETY (XO) до RUB
1 XOCIETY (XO) до INR
1 XOCIETY (XO) до IDR
1 XOCIETY (XO) до KRW
1 XOCIETY (XO) до PHP
1 XOCIETY (XO) до EGP
1 XOCIETY (XO) до BRL
1 XOCIETY (XO) до CAD
1 XOCIETY (XO) до BDT
1 XOCIETY (XO) до NGN
1 XOCIETY (XO) до COP
1 XOCIETY (XO) до ZAR
1 XOCIETY (XO) до UAH
1 XOCIETY (XO) до TZS
1 XOCIETY (XO) до VES
1 XOCIETY (XO) до CLP
1 XOCIETY (XO) до PKR
1 XOCIETY (XO) до KZT
1 XOCIETY (XO) до THB
1 XOCIETY (XO) до TWD
1 XOCIETY (XO) до AED
1 XOCIETY (XO) до CHF
1 XOCIETY (XO) до HKD
1 XOCIETY (XO) до AMD
1 XOCIETY (XO) до MAD
1 XOCIETY (XO) до MXN
1 XOCIETY (XO) до SAR
1 XOCIETY (XO) до ETB
1 XOCIETY (XO) до KES
1 XOCIETY (XO) до JOD
1 XOCIETY (XO) до PLN
1 XOCIETY (XO) до RON
1 XOCIETY (XO) до SEK
1 XOCIETY (XO) до BGN
1 XOCIETY (XO) до HUF
1 XOCIETY (XO) до CZK
1 XOCIETY (XO) до KWD
1 XOCIETY (XO) до ILS
1 XOCIETY (XO) до BOB
1 XOCIETY (XO) до AZN
1 XOCIETY (XO) до TJS
1 XOCIETY (XO) до GEL
1 XOCIETY (XO) до AOA
1 XOCIETY (XO) до BHD
1 XOCIETY (XO) до BMD
1 XOCIETY (XO) до DKK
1 XOCIETY (XO) до HNL
1 XOCIETY (XO) до MUR
1 XOCIETY (XO) до NAD
1 XOCIETY (XO) до NOK
1 XOCIETY (XO) до NZD
1 XOCIETY (XO) до PAB
1 XOCIETY (XO) до PGK
1 XOCIETY (XO) до QAR
1 XOCIETY (XO) до RSD
1 XOCIETY (XO) до UZS
1 XOCIETY (XO) до ALL
1 XOCIETY (XO) до ANG
1 XOCIETY (XO) до AWG
1 XOCIETY (XO) до BBD
1 XOCIETY (XO) до BAM
1 XOCIETY (XO) до BIF
1 XOCIETY (XO) до BND
1 XOCIETY (XO) до BSD
1 XOCIETY (XO) до JMD
1 XOCIETY (XO) до KHR
1 XOCIETY (XO) до KMF
1 XOCIETY (XO) до LAK
1 XOCIETY (XO) до LKR
1 XOCIETY (XO) до MDL
1 XOCIETY (XO) до MGA
1 XOCIETY (XO) до MOP
1 XOCIETY (XO) до MVR
1 XOCIETY (XO) до MWK
1 XOCIETY (XO) до MZN
1 XOCIETY (XO) до NPR
1 XOCIETY (XO) до PYG
1 XOCIETY (XO) до RWF
1 XOCIETY (XO) до SBD
1 XOCIETY (XO) до SCR
1 XOCIETY (XO) до SRD
1 XOCIETY (XO) до SVC
1 XOCIETY (XO) до SZL
1 XOCIETY (XO) до TMT
1 XOCIETY (XO) до TND
1 XOCIETY (XO) до TTD
1 XOCIETY (XO) до UGX
1 XOCIETY (XO) до XAF
1 XOCIETY (XO) до XCD
1 XOCIETY (XO) до XOF
1 XOCIETY (XO) до XPF
1 XOCIETY (XO) до BWP
1 XOCIETY (XO) до BZD
1 XOCIETY (XO) до CVE
1 XOCIETY (XO) до DJF
1 XOCIETY (XO) до DOP
1 XOCIETY (XO) до DZD
1 XOCIETY (XO) до FJD
1 XOCIETY (XO) до GNF
1 XOCIETY (XO) до GTQ
1 XOCIETY (XO) до GYD
1 XOCIETY (XO) до ISK
Ресурс XOCIETY

Щоб дізнатися більше про XOCIETY, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтXOCIETY
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про XOCIETY

Скільки сьогодні коштує XOCIETY (XO)?
Актуальна ціна XO у USD становить 0,003022 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна XO до USD?
Поточна ціна XO до USD — $ 0,003022. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація XOCIETY?
Ринкова капіталізація XO — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція XO?
Циркуляційна пропозиція XO — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) XO?
XO досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) XO?
Історична мінімальна ціна XO становила -- USD.
Який обсяг торгівлі XO?
Актуальний обсяг торгівлі XO за 24 години — $ 77,83K USD.
Чи підніметься ціна XO цього року?
XO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни XO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:41:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для XOCIETY (XO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-04 13:39:16Ончейн дані
Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора
10-04 11:26:38Оновлення в галузі
Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9%
10-03 10:20:00Оновлення в галузі
Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год
10-03 05:17:00Оновлення в галузі
Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000
10-01 14:11:00Оновлення в галузі
Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів
09-30 18:14:00Оновлення в галузі
Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

