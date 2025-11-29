Спочатку XYO створила компанію, що спеціалізувалася на підтвердженні місцезнаходження (Proof of Location), забезпечуючи точність визначення місцезнаходження підключених пристроїв. Згодом XYO перетворилася на повноцінну компанію, що збирає та перевіряє як реальні, так і віртуальні дані, підключаючи їх до застосунків Web2 та Web3. XYO розширила свою екосистему, запустивши блокчейн XYO Layer One, спеціально створений для підтримки інтенсивних потреб у даних DePIN, RWA, ШІ та подібних галузей, що базуються на даних. Блокчейн XYO Layer One пропонує спеціально розроблене рішення для галузей, що використовують великі обсяги даних, таких як ШІ та DePIN, з унікальною архітектурою, підтримуючи одночасну роботу блокчейнів з єдиним спільним реєстром. Він забезпечує безперебійну обробку даних, зберігаючи точність і масштабованість, гарантуючи відповідність вимогам різноманітних застосунків.