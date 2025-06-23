Що таке X GAS (XGAS)

Мультичейн утиліті токен. XGAS забезпечує проведення транзакцій на Launchpad від PIKA, діючи як основний токен для оплати комісій при кросчейн операціях.

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Прогноз курсу X GAS

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як X GAS, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна XGAS? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни X GAS.

Історія ціни X GAS

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Токеноміка X GAS (XGAS)

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Як купити X GAS (XGAS)

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XGAS до місцевих валют

1 XGAS до VND ₫ 6 252,75978 1 XGAS до AUD A$ 0,36592248 1 XGAS до GBP ￡ 0,17345676 1 XGAS до EUR € 0,20434632 1 XGAS до USD $ 0,237612 1 XGAS до MYR RM 1,009851 1 XGAS до TRY ₺ 9,42606804 1 XGAS до JPY ¥ 34,5606654 1 XGAS до RUB ₽ 18,65016588 1 XGAS до INR ₹ 20,4465126 1 XGAS до IDR Rp 3 895,27806528 1 XGAS до KRW ₩ 324,60650544 1 XGAS до PHP ₱ 13,51774668 1 XGAS до EGP ￡E. 12,04217616 1 XGAS до BRL R$ 1,30448988 1 XGAS до CAD C$ 0,32552844 1 XGAS до BDT ৳ 29,0361864 1 XGAS до NGN ₦ 367,81862376 1 XGAS до UAH ₴ 9,94881444 1 XGAS до VES Bs 24,474036 1 XGAS до PKR Rs 67,3867632 1 XGAS до KZT ₸ 124,01445504 1 XGAS до THB ฿ 7,77941688 1 XGAS до TWD NT$ 7,01430624 1 XGAS до AED د.إ 0,87203604 1 XGAS до CHF Fr 0,19246572 1 XGAS до HKD HK$ 1,86287808 1 XGAS до MAD .د.م 2,1503886 1 XGAS до MXN $ 4,52888472

Ресурс X GAS

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