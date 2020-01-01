Токеноміка X Project (XERS) Дізнайтеся ключову інформацію про X Project (XERS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація X Project (XERS) X-Project is an exciting, community-driven company. We aim to build a full utility driven ecosystem and become a powerhouse within the web3 space and beyond. Empowering our investors with a full suite of income generating services on the blockchain and extending to IRL. Our product suite comprises of four cutting-edge utilities and services: X-Growth, X-Defi, X-Tools, and X-Earn. Our goal is simple: to empower our community members, investors, influencers and businesses to maximize their potential and achieve their financial goals. Офіційний вебсайт: https://www.xprojecterc.com/ Whitepaper: https://xerc20.gitbook.io/x-project/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x6c10d1611a5a95cb967e4bcab5791fd101194949 Купити XERS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни X Project (XERS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена X Project (XERS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,73M $ 1,73M $ 1,73M Історичний максимум: $ 0,0033 $ 0,0033 $ 0,0033 Історичний мінімум: $ 0,000176071164740107 $ 0,000176071164740107 $ 0,000176071164740107 Поточна ціна: $ 0,0017349 $ 0,0017349 $ 0,0017349 Дізнайтеся більше про ціну X Project (XERS)

Токеноміка X Project (XERS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки X Project (XERS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XERS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XERS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XERS, досліджуйте ціну токена XERS в реальному часі!

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