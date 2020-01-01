Токеноміка X Project (XERS)

Токеноміка X Project (XERS)

Дізнайтеся ключову інформацію про X Project (XERS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація X Project (XERS)

X-Project is an exciting, community-driven company. We aim to build a full utility driven ecosystem and become a powerhouse within the web3 space and beyond. Empowering our investors with a full suite of income generating services on the blockchain and extending to IRL. Our product suite comprises of four cutting-edge utilities and services: X-Growth, X-Defi, X-Tools, and X-Earn. Our goal is simple: to empower our community members, investors, influencers and businesses to maximize their potential and achieve their financial goals.

Офіційний вебсайт:
https://www.xprojecterc.com/
Whitepaper:
https://xerc20.gitbook.io/x-project/
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0x6c10d1611a5a95cb967e4bcab5791fd101194949

Токеноміка та аналіз ціни X Project (XERS)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена X Project (XERS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Загальна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (повністю розведена вартість):
$ 1,73M
$ 1,73M$ 1,73M
Історичний максимум:
$ 0,0033
$ 0,0033$ 0,0033
Історичний мінімум:
$ 0,000176071164740107
$ 0,000176071164740107$ 0,000176071164740107
Поточна ціна:
$ 0,0017349
$ 0,0017349$ 0,0017349

Токеноміка X Project (XERS): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки X Project (XERS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів XERS, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XERS, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку XERS, досліджуйте ціну токена XERS в реальному часі!

Як купити XERS

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Історія ціни X Project (XERS)

Аналіз історії ціни XERS допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни XERS

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.