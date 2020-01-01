Токеноміка XCarnival (XCV) Дізнайтеся ключову інформацію про XCarnival (XCV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XCarnival (XCV) XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana. Офіційний вебсайт: https://xcarnival.fi/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x4be63a9b26EE89b9a3a13fd0aA1D0b2427C135f8 Купити XCV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XCarnival (XCV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XCarnival (XCV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 411,92K $ 411,92K $ 411,92K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 790,64M $ 790,64M $ 790,64M FDV (повністю розведена вартість): $ 521,00K $ 521,00K $ 521,00K Історичний максимум: $ 2,063 $ 2,063 $ 2,063 Історичний мінімум: $ 0,000264223930471337 $ 0,000264223930471337 $ 0,000264223930471337 Поточна ціна: $ 0,000521 $ 0,000521 $ 0,000521 Дізнайтеся більше про ціну XCarnival (XCV)

Токеноміка XCarnival (XCV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XCarnival (XCV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XCV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XCV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XCV, досліджуйте ціну токена XCV в реальному часі!

Як купити XCV Зацікавлені в додаванні XCarnival (XCV) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі XCV, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити XCV на MEXC зараз!

Історія ціни XCarnival (XCV) Аналіз історії ціни XCV допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни XCV прямо зараз!

Прогноз ціни XCV Хочете знати, куди рухається XCV? Наша сторінка прогнозу ціни XCV поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена XCV зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!