Токеноміка Chainge (XCHNG) Дізнайтеся ключову інформацію про Chainge (XCHNG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chainge (XCHNG) "$XCHNG (Chainge Token) слугує власним токеном Chainge, провідного постачальника кросчейн технологій DEX та мостової інфраструктури. Керуючись такими лідерами галузі, як Наджам Кідвай, Децзюнь Цянь та Майк Лемпресс, Chainge просуває технологію сумісності та DeFi на крок вперед. Її місія полягає в тому, щоб надати користувачам можливість безперешкодної кросчейн торгівлі для будь-якого токена в будь-якому блокчейні. Спираючись на надійну інфраструктуру мостів DCRM, Chainge в даний час забезпечує безпечні транзакції в 55 блокчейнах за допомогою універсального мобільного гаманця для самостійного зберігання і веб-платформи для торгівлі, сукупний обсяг торгівлі який перевищив 1 мільярд доларів США." Офіційний вебсайт: https://www.chainge.finance/ Whitepaper: https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/ Оглядач блокчейну: http://fsnex.com Купити XCHNG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chainge (XCHNG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chainge (XCHNG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,84M $ 1,84M $ 1,84M Загальна пропозиція: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Циркуляційна пропозиція: $ 474,05M $ 474,05M $ 474,05M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,66M $ 4,66M $ 4,66M Історичний максимум: $ 0,27548 $ 0,27548 $ 0,27548 Історичний мінімум: $ 0,002746726382630724 $ 0,002746726382630724 $ 0,002746726382630724 Поточна ціна: $ 0,00388 $ 0,00388 $ 0,00388 Дізнайтеся більше про ціну Chainge (XCHNG)

Токеноміка Chainge (XCHNG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chainge (XCHNG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XCHNG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XCHNG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XCHNG, досліджуйте ціну токена XCHNG в реальному часі!

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