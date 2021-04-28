Токеноміка Chia Network (XCH) Дізнайтеся ключову інформацію про Chia Network (XCH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chia Network (XCH) Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain. Офіційний вебсайт: https://www.chia.net/ Whitepaper: https://docs.chia.net/green-paper-abstract/ Оглядач блокчейну: https://www.spacescan.io/ Купити XCH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chia Network (XCH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chia Network (XCH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 135,87M $ 135,87M $ 135,87M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 14,41M $ 14,41M $ 14,41M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2 751 $ 2 751 $ 2 751 Історичний мінімум: $ 8,608855748047983 $ 8,608855748047983 $ 8,608855748047983 Поточна ціна: $ 9,428 $ 9,428 $ 9,428 Дізнайтеся більше про ціну Chia Network (XCH)

Токеноміка Chia Network (XCH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chia Network (XCH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XCH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XCH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XCH, досліджуйте ціну токена XCH в реальному часі!

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