Токеноміка XCAD Network (XCAD) Дізнайтеся ключову інформацію про XCAD Network (XCAD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XCAD Network (XCAD) XCAD Network — це платформа NFT і токенізації для творців контенту, яка дозволяє творцям випускати власні фанатські токени та винагороджувати своїх глядачів безпосередньо на YouTube за перегляд їх вмісту. Подумайте про CHZ, але для творців контенту. Офіційний вебсайт: https://xcadnetwork.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ Купити XCAD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XCAD Network (XCAD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XCAD Network (XCAD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,42M $ 1,42M $ 1,42M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 47,73M $ 47,73M $ 47,73M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 9,10628 $ 9,10628 $ 9,10628 Історичний мінімум: $ 0,030387307182584016 $ 0,030387307182584016 $ 0,030387307182584016 Поточна ціна: $ 0,02966 $ 0,02966 $ 0,02966 Дізнайтеся більше про ціну XCAD Network (XCAD)

Токеноміка XCAD Network (XCAD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XCAD Network (XCAD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XCAD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XCAD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XCAD, досліджуйте ціну токена XCAD в реальному часі!

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