Токеноміка Tether Gold (XAUT) Дізнайтеся ключову інформацію про Tether Gold (XAUT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tether Gold (XAUT) XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility. Офіційний вебсайт: https://gold.tether.to/ Whitepaper: https://gold.tether.to/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38 Купити XAUT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tether Gold (XAUT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tether Gold (XAUT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 822,72M $ 822,72M $ 822,72M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 246,52K $ 246,52K $ 246,52K FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 3 529,97 $ 3 529,97 $ 3 529,97 Історичний мінімум: $ 1 408,88233399 $ 1 408,88233399 $ 1 408,88233399 Поточна ціна: $ 3 337,27 $ 3 337,27 $ 3 337,27 Дізнайтеся більше про ціну Tether Gold (XAUT)

Токеноміка Tether Gold (XAUT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tether Gold (XAUT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XAUT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XAUT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XAUT, досліджуйте ціну токена XAUT в реальному часі!

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