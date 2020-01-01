Токеноміка Arcana Network (XAR) Дізнайтеся ключову інформацію про Arcana Network (XAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Arcana Network (XAR) Arcana Network – це модульний рівень 1, що підтримує абстракції та наміри мережі. Arcana допомагає розробникам значно покращити досвід користувачів у Web3. XAR – це нативний токен, який використовується для забезпечення економічної безпеки мережі, платежів та управління проєктом. Офіційний вебсайт: https://arcana.network/ Whitepaper: https://docs.arcana.network/ Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x5027Fc44a7Ba114B8f494B1e4970900C6652FEDF Купити XAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Arcana Network (XAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Arcana Network (XAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,24M $ 3,24M $ 3,24M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 421,19M $ 421,19M $ 421,19M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,69M $ 7,69M $ 7,69M Історичний максимум: $ 0,4052 $ 0,4052 $ 0,4052 Історичний мінімум: $ 0,002340346940777031 $ 0,002340346940777031 $ 0,002340346940777031 Поточна ціна: $ 0,00769 $ 0,00769 $ 0,00769 Дізнайтеся більше про ціну Arcana Network (XAR)

Токеноміка Arcana Network (XAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Arcana Network (XAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XAR, досліджуйте ціну токена XAR в реальному часі!

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