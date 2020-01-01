Токеноміка Anita Max Wynn (WYNN) Дізнайтеся ключову інформацію про Anita Max Wynn (WYNN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Anita Max Wynn (WYNN) WYNN is a meme coin. Офіційний вебсайт: https://www.anitamaxwynn.biz Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/4vqYQTjmKjxrWGtbL2tVkbAU1EVAz9JwcYtd2VE3PbVU Купити WYNN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Anita Max Wynn (WYNN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Anita Max Wynn (WYNN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,12642 $ 0,12642 $ 0,12642 Історичний мінімум: $ 0,000052794588600742 $ 0,000052794588600742 $ 0,000052794588600742 Поточна ціна: $ 0,0004128 $ 0,0004128 $ 0,0004128 Дізнайтеся більше про ціну Anita Max Wynn (WYNN)

Токеноміка Anita Max Wynn (WYNN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Anita Max Wynn (WYNN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WYNN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WYNN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WYNN, досліджуйте ціну токена WYNN в реальному часі!

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