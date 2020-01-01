Токеноміка Wunder Social (WUNDER) Дізнайтеся ключову інформацію про Wunder Social (WUNDER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wunder Social (WUNDER) Wunder is a decentralized social platform reimagining how we connect online. Built for creators and communities, Wunder puts ownership, identity, and impact back in users’ hands. With a self-sovereign identity system, token-based rewards, and real-world cultural partnerships, Wunder is building the social layer of Web3 — where value flows to the people, not the platform. Офіційний вебсайт: https://wunder.social Whitepaper: https://wunder-1.gitbook.io/wunder Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0xece6a5a6ff5ccc377472c2e9b7afb0ac62748909 Купити WUNDER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wunder Social (WUNDER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wunder Social (WUNDER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,002428 $ 0,002428 $ 0,002428 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,000279 $ 0,000279 $ 0,000279 Дізнайтеся більше про ціну Wunder Social (WUNDER)

Токеноміка Wunder Social (WUNDER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wunder Social (WUNDER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WUNDER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WUNDER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WUNDER, досліджуйте ціну токена WUNDER в реальному часі!

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