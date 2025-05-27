Що таке Wunder Social (WUNDER)

Wunder is a decentralized social platform reimagining how we connect online. Built for creators and communities, Wunder puts ownership, identity, and impact back in users’ hands. With a self-sovereign identity system, token-based rewards, and real-world cultural partnerships, Wunder is building the social layer of Web3 — where value flows to the people, not the platform.

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WUNDER до місцевих валют

1 WUNDER до VND ₫ 26,41023 1 WUNDER до AUD A$ 0,0015965 1 WUNDER до GBP ￡ 0,0007622 1 WUNDER до EUR € 0,0009064 1 WUNDER до USD $ 0,00103 1 WUNDER до MYR RM 0,0043569 1 WUNDER до TRY ₺ 0,0402112 1 WUNDER до JPY ¥ 0,1486702 1 WUNDER до RUB ₽ 0,0826575 1 WUNDER до INR ₹ 0,0879105 1 WUNDER до IDR Rp 16,8852432 1 WUNDER до KRW ₩ 1,4167753 1 WUNDER до PHP ₱ 0,0572165 1 WUNDER до EGP ￡E. 0,0513043 1 WUNDER до BRL R$ 0,0058195 1 WUNDER до CAD C$ 0,0014111 1 WUNDER до BDT ৳ 0,1257424 1 WUNDER до NGN ₦ 1,6323234 1 WUNDER до UAH ₴ 0,0429304 1 WUNDER до VES Bs 0,09682 1 WUNDER до PKR Rs 0,2900583 1 WUNDER до KZT ₸ 0,5244348 1 WUNDER до THB ฿ 0,033784 1 WUNDER до TWD NT$ 0,0309103 1 WUNDER до AED د.إ 0,0037801 1 WUNDER до CHF Fr 0,0008446 1 WUNDER до HKD HK$ 0,0080649 1 WUNDER до MAD .د.م 0,0095069 1 WUNDER до MXN $ 0,0197966

Ресурс Wunder Social

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