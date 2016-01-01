Токеноміка Waltonchain Autonomy (WTA)
Інформація Waltonchain Autonomy (WTA)
Смартчейн WTA заснований на основній мережі Waltonchain і є смарт PoW-екологією, яка повністю відповідає алгоритму Waltonchain і розділяє хеш-потужність Waltonchain. Основна мережа Waltonchain використовує атрибути даних для отримання хеш-відбитків або зберігання індексів. При подальшому пошуку даних потрібні дані можна швидко знайти за допомогою нашого механізму кросчейн індексування, а справжність даних може бути швидко перевірена за допомогою кросчейн даних.
Токеноміка та аналіз ціни Waltonchain Autonomy (WTA)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Waltonchain Autonomy (WTA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Waltonchain Autonomy (WTA): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Waltonchain Autonomy (WTA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів WTA, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WTA, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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Сума
1 WTA = 0,0001656 USD