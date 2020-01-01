Токеноміка Wall Street Memes (WSM) Дізнайтеся ключову інформацію про Wall Street Memes (WSM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wall Street Memes (WSM) Токен $WSM виник на основі руху мемів Уолл-стріт, і є найкращим вираженням тріумфу Інтернету над нестримним капіталізмом. Офіційний вебсайт: https://wallstmemes.com/en/ Whitepaper: https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735 Купити WSM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wall Street Memes (WSM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wall Street Memes (WSM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,14M $ 1,14M $ 1,14M Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,88B $ 1,88B $ 1,88B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,22M $ 1,22M $ 1,22M Історичний максимум: $ 0,07977 $ 0,07977 $ 0,07977 Історичний мінімум: $ 0,000384323782852664 $ 0,000384323782852664 $ 0,000384323782852664 Поточна ціна: $ 0,0006075 $ 0,0006075 $ 0,0006075 Дізнайтеся більше про ціну Wall Street Memes (WSM)

Токеноміка Wall Street Memes (WSM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wall Street Memes (WSM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WSM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WSM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WSM, досліджуйте ціну токена WSM в реальному часі!

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