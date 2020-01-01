Токеноміка WeSendit (WSI) Дізнайтеся ключову інформацію про WeSendit (WSI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WeSendit (WSI) WeSendit — це перша платформа-агрегатор послуг з передавання та зберігання файлів Web3, яка з’єднує людей, підприємства та дані сьогодення зі світом Web3 завтрашнього дня. Послуги платформи включають, але не обмежуються децентралізованими рішеннями для зберігання файлів, передавання файлів із наскрізним шифруванням, послугами брендингу та платними посиланнями для завантаження. Токен WeSendit — це не просто криптовалюта, це утіліті ключ, який відкриває світ переваг в екосистемі Web3. Офіційний вебсайт: https://wesendit.io Whitepaper: https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7 Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48 Купити WSI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WeSendit (WSI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WeSendit (WSI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,02M $ 1,02M $ 1,02M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 757,63M $ 757,63M $ 757,63M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,06667 $ 0,06667 $ 0,06667 Історичний мінімум: $ 0,001273306842911437 $ 0,001273306842911437 $ 0,001273306842911437 Поточна ціна: $ 0,00135 $ 0,00135 $ 0,00135 Дізнайтеся більше про ціну WeSendit (WSI)

Токеноміка WeSendit (WSI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WeSendit (WSI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WSI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WSI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WSI, досліджуйте ціну токена WSI в реальному часі!

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