Токеноміка Wisdomise AI (WSDM) Дізнайтеся ключову інформацію про Wisdomise AI (WSDM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wisdomise AI (WSDM) Wisdomise — це універсальна платформа на базі штучного інтелекту, яка пропонує користувачам аналітику та доступ до інвестиційних можливостей у цифрові активи, а згодом і на інші фінансові ринки. Офіційний вебсайт: https://wisdomise.com/ Whitepaper: https://docsend.com/view/k79imdvkjbgum7f3 Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0x5F2F8818002dc64753daeDF4A6CB2CcB757CD220 Купити WSDM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wisdomise AI (WSDM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wisdomise AI (WSDM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 955,92K $ 955,92K $ 955,92K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 463,37M $ 463,37M $ 463,37M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,159 $ 0,159 $ 0,159 Історичний мінімум: $ 0,002034808167493532 $ 0,002034808167493532 $ 0,002034808167493532 Поточна ціна: $ 0,002063 $ 0,002063 $ 0,002063 Дізнайтеся більше про ціну Wisdomise AI (WSDM)

Токеноміка Wisdomise AI (WSDM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wisdomise AI (WSDM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WSDM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WSDM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WSDM, досліджуйте ціну токена WSDM в реальному часі!

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