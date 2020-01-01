Токеноміка NFT Worlds (WRLD) Дізнайтеся ключову інформацію про NFT Worlds (WRLD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NFT Worlds (WRLD) NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more. Офіційний вебсайт: https://www.nftworlds.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 Купити WRLD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NFT Worlds (WRLD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NFT Worlds (WRLD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,95M $ 5,95M $ 5,95M Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 712,09M $ 712,09M $ 712,09M FDV (повністю розведена вартість): $ 41,78M $ 41,78M $ 41,78M Історичний максимум: $ 0,6322 $ 0,6322 $ 0,6322 Історичний мінімум: $ 0,003959094157738242 $ 0,003959094157738242 $ 0,003959094157738242 Поточна ціна: $ 0,008356 $ 0,008356 $ 0,008356 Дізнайтеся більше про ціну NFT Worlds (WRLD)

Токеноміка NFT Worlds (WRLD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NFT Worlds (WRLD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WRLD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WRLD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WRLD, досліджуйте ціну токена WRLD в реальному часі!

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