Токеноміка NFT Workx (WRKX) Дізнайтеся ключову інформацію про NFT Workx (WRKX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NFT Workx (WRKX) Місія NFT Workx полягає в тому, щоб залучити мільйони користувачів до Web3 за допомогою потужності електронної комерції, цифрових предметів колекціонування та лояльності. Офіційний вебсайт: https://www.web3workx.com Whitepaper: https://whitepaper.web3workx.com/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x6ad0b271f4b3d7651ae9947a18bae29ca20d83eb Купити WRKX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NFT Workx (WRKX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NFT Workx (WRKX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,032839 $ 0,032839 $ 0,032839 Історичний мінімум: $ 0,002014299939140483 $ 0,002014299939140483 $ 0,002014299939140483 Поточна ціна: $ 0,006656 $ 0,006656 $ 0,006656 Дізнайтеся більше про ціну NFT Workx (WRKX)

Токеноміка NFT Workx (WRKX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NFT Workx (WRKX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WRKX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WRKX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WRKX, досліджуйте ціну токена WRKX в реальному часі!

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