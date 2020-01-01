Токеноміка Wirex Pay (WPAY) Дізнайтеся ключову інформацію про Wirex Pay (WPAY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wirex Pay (WPAY) Wirex Pay представляє майбутнє цифрових платежів, безперешкодно інтегруючи технологію блокчейн з традиційними фінансами. Розроблений як модульна платіжна мережа та інкубований Wirex, світовим лідером на ринку криптовалютних дебетових карток, Wirex Pay використовує можливості Polygon ZK, щоб запропонувати безпрецедентну ефективність та безпеку транзакцій. За підтримки Visa, Wirex Pay тісно пов'язаний з баченням Visa щодо майбутнього платежів, підкреслюючи співпрацю у розвитку фінтех-інновацій. Офіційний вебсайт: https://wirexpaychain.com Whitepaper: https://docs.wirexpaychain.com/ Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0x7ABE9Edf5C544A04dA83e9110CF46DBC4759170c Купити WPAY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wirex Pay (WPAY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wirex Pay (WPAY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,61B $ 1,61B $ 1,61B Історичний максимум: $ 0,26315 $ 0,26315 $ 0,26315 Історичний мінімум: $ 0,0504731183520006 $ 0,0504731183520006 $ 0,0504731183520006 Поточна ціна: $ 0,16099 $ 0,16099 $ 0,16099 Дізнайтеся більше про ціну Wirex Pay (WPAY)

Токеноміка Wirex Pay (WPAY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wirex Pay (WPAY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WPAY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WPAY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WPAY, досліджуйте ціну токена WPAY в реальному часі!

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