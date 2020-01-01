Токеноміка Work X (WORK) Дізнайтеся ключову інформацію про Work X (WORK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Work X (WORK) Work X - це перша повністю децентралізована економіка праці без комерційних посередників. Мінімальні витрати на робочу силу та оптимальні зарплати: майбутнє роботи за Р2Р–системою! Офіційний вебсайт: https://workx.io Whitepaper: https://content.workx.io/whitepaper/Work+X+Whitepaper+V9.pdf Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x8888888837f84a7a82668e0320ac454f5945d0b9 Купити WORK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Work X (WORK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Work X (WORK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,96 $ 1,96 $ 1,96 Історичний мінімум: $ 0,001461549010817736 $ 0,001461549010817736 $ 0,001461549010817736 Поточна ціна: $ 0,002496 $ 0,002496 $ 0,002496 Дізнайтеся більше про ціну Work X (WORK)

Токеноміка Work X (WORK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Work X (WORK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WORK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WORK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WORK, досліджуйте ціну токена WORK в реальному часі!

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