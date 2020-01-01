Токеноміка Work X (WORK)

Токеноміка Work X (WORK)

Дізнайтеся ключову інформацію про Work X (WORK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Work X (WORK)

Work X - це перша повністю децентралізована економіка праці без комерційних посередників. Мінімальні витрати на робочу силу та оптимальні зарплати: майбутнє роботи за Р2Р–системою!

Офіційний вебсайт:
https://workx.io
Whitepaper:
https://content.workx.io/whitepaper/Work+X+Whitepaper+V9.pdf
Оглядач блокчейну:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x8888888837f84a7a82668e0320ac454f5945d0b9

Токеноміка та аналіз ціни Work X (WORK)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Work X (WORK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Загальна пропозиція:
--
----
Циркуляційна пропозиція:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (повністю розведена вартість):
--
----
Історичний максимум:
$ 1,96
$ 1,96$ 1,96
Історичний мінімум:
$ 0,001461549010817736
$ 0,001461549010817736$ 0,001461549010817736
Поточна ціна:
$ 0,002496
$ 0,002496$ 0,002496

Токеноміка Work X (WORK): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Work X (WORK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів WORK, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WORK, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку WORK, досліджуйте ціну токена WORK в реальному часі!

Як купити WORK

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Історія ціни Work X (WORK)

Аналіз історії ціни WORK допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни WORK

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.