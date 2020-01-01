Токеноміка Wombat Exchange (WOM) Дізнайтеся ключову інформацію про Wombat Exchange (WOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wombat Exchange (WOM) Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield. Офіційний вебсайт: https://wombat.exchange Whitepaper: https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB Купити WOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wombat Exchange (WOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wombat Exchange (WOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 192,15K $ 192,15K $ 192,15K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 58,53M $ 58,53M $ 58,53M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,2298 $ 0,2298 $ 0,2298 Історичний мінімум: $ 0,002555578068257099 $ 0,002555578068257099 $ 0,002555578068257099 Поточна ціна: $ 0,003283 $ 0,003283 $ 0,003283 Дізнайтеся більше про ціну Wombat Exchange (WOM)

Токеноміка Wombat Exchange (WOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wombat Exchange (WOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WOM, досліджуйте ціну токена WOM в реальному часі!

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