Токеноміка LandWolf-SOL (WOLFS) Дізнайтеся ключову інформацію про LandWolf-SOL (WOLFS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LandWolf-SOL (WOLFS) Boysclub — це мемкоїн у мережі Solana. Офіційний вебсайт: https://thereallandwolf.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/Faf89929Ni9fbg4gmVZTca7eW6NFg877Jqn6MizT3Gvw Купити WOLFS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LandWolf-SOL (WOLFS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LandWolf-SOL (WOLFS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,82M $ 1,82M $ 1,82M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,82M $ 1,82M $ 1,82M Історичний максимум: $ 0,02101 $ 0,02101 $ 0,02101 Історичний мінімум: $ 0,00013387486463302 $ 0,00013387486463302 $ 0,00013387486463302 Поточна ціна: $ 0,0001823 $ 0,0001823 $ 0,0001823 Дізнайтеся більше про ціну LandWolf-SOL (WOLFS)

Токеноміка LandWolf-SOL (WOLFS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LandWolf-SOL (WOLFS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WOLFS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WOLFS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WOLFS, досліджуйте ціну токена WOLFS в реальному часі!

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